Трамп та Путін потисли руки під час фотосесії на саміті у В'єтнамі

Президент США Дональд Трамп та президент РФ Володимир Путін потисли один одному руки під час фотосесії на саміті АТЕС у В'єтнамі.

Фото зустрічі Трампа та Путіна на фотосесії оприлюднив журналіст СBS News.

Pres Trump and Putin shake hands - positioned next to one another for Leaders class photo at @APEC "gala dinner." pic.twitter.com/SLANUZ0K1s

The leaders, dressed in their blue or white @APEC shirt-jacs, including Pres Trump and Putin, wave to the cameras during traditional Leaders class photo, pic.twitter.com/K4TnExd5m3