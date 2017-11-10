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Дещиця: Польща має рахуватись з українським баченням історичної політики

П'ятниця, 10 листопада 2017, 18:19
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Українська держава має своє бачення історичної політики і Польщі слід з цим рахуватись.

Про це в інтерв’ю BBC Україна заявив посол України в Польщі Андрій Дещиця.

За його словами, Україна доносить свою позицію стосовно історичних питань та розраховує на розуміння з польської сторони.  

"Не завжди так стається відразу, бо маємо нові факти і події, які польські історики та політики навіть не були готові сприймати. Але це реальність - українська держава має своє бачення історичної політики. Це бачення нове після 2014 року і з цим треба рахуватись. На це піде деякий час", - відзначив дипломат.

За словами Дещиці, для обговорення складних моментів відносин Україні та Польщі слід використати всі інструменти, які є у двосторонніх стосунках.

"Ми маємо різні підходи та оцінки історичного минулого. Але для цього і є такі платформи, як консультаційний комітет президентів, як зустрічі комісії істориків і форум партнерства, щоб такі питання обговорювати", - підкреслив він.

При цьому, за його словами, слід виходити з позиції, що для України є важливим стратегічне партнерство з Польщею, особливо в ситуації реальної загрози російської агресії і для України, і для Польщі.

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