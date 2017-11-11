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Екс-радника Трампа підозрюють у змові з Туреччиною для викрадення Гюлена

Субота, 11 листопада 2017, 10:58
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Спецпрокурор США Роберт Мюллер розслідує можливу причетність колишнього радника з нацбезпеки Майкла Флінна до плану з насильного перевезення мусульманського проповідника Фетхуллаха Гюлена до Туреччини за 15 мільйонів доларів.

Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на осіб, які знайомі із розслідуванням.

Джерела повідомили, що Флінн та його син Майкл Флінн-молодший нібито мали отримати 15 мільйонів доларів за передачу Гюлена Туреччині, якого Анкара вважає організатором державного перевороту.

Видання повідомляє, що ФБР допитало щонайменше чотирьох осіб щодо однієї зустрічі, яка відбулася в середині грудня в Нью-Йорку в клубі "21". Саме там нібито відбулася розмова між Флінном та турецькими представниками.

Під час розмови, ймовірно, йшлося про те, як транспортувати Гюлена на приватному літаку до турецької в'язниці на острові Імарали.

The Wall Street Journal зазначає, що джерела, які повідомили про можливу пропозицію Флінну, не були присутні на грудневій зустрічі та не знають безпосередніх деталей. Окрім того, немає ніяких вказівок на те, що було передано гроші та що така угода була досягнута.

Адвокати Флінна вже назвали неправдивою публікацію The Wall Street Journal у своїй заяві:

"З повагою до процесу різних розслідувань щодо кампанії 2016 року ми навмисне уникали реагування на всі чутки чи твердження, висунуті в засобах масової інформації. Але сьогоднішній цикл новин звинувачує генерала Флінна, починаючи від викрадення до хабарництва, що є настільки обурливим та упередженим, що ми робимо виняток із нашого звичайного правила: дані звинувачення є неправдивими".

Нагадаємо, радник президента США з національної безпеки Майкл Флінн подав у відставку 13 лютого 2017 року, через скандал про контакти з Росією.

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