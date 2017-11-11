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Україна готова захищати В'ятровича, якому могли заборонити в'їзд до Польщі - Клімкін

Субота, 11 листопада 2017, 11:48
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Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявляє, що Польща не підтверджує інформацію про заборону в'їзду директору Українського інституту національної пам’яті Володимиру В'ятровичу, але Україна готова його захищати.

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Інтер", передає УНІАН.

"Польська сторона нам цього не підтверджує. Ми намагалися з'ясувати в Міністерстві закордонних справ Польщі", - заявив Клімкін.

При цьому він пояснив власне розуміння ситуації, яка відбувається.

"Польська сторона намагається розглядати примирення як якусь політику. Для мене примирення, і в Святому письмі так сказано, і до речі Іван Павло II, який я вважаю напевно найвідоміша польська постать в історії, він же ж казав: Вибачайте і отримайте вибачення. Для мене примирення, це про людей, а не про політиків, і не про інтереси", - заявив Клімкін.

"Давайте згадаємо історію. Коли хтось намагався домінувати, ще з часів XV-XVI сторіччя, 30-ті роки (минулого століття - Ред.), хтось обов'язково виграв третій. І я сподіваюсь, що у Варшаві це зрозуміють", - заявив Клімкін.

"Звичайно, є риторика, яка зараз звучить. Але ми поступово вийдемо на розуміння. Чи буде у нас спільне розуміння, в цьому я не впевнений. Відносини будуть розвиватися. Польща буде залишатися нашим стратегічним партнером. Але ми не можемо визнати, що не може бути поваги до людей, до людей, не зважаючи, належать вони до такого історичного бачення, чи іншого історичного бачення. І ми будемо захищати кожного, хто займається примиренням, включаючи Володимира В'ятровича", - наголосив Клімкін.

"Польща має зрозуміти, що якщо вона хоче у своїй політиці відійти від логіки християнського примирення, християнских цінностей, то цей шлях насправді нікуди не веде", - підсумував глава МЗС.

Нагадаємо, польське видання Dziennik із посиланням на джерела повідомило, що голові Українського інституту національної пам'яті Володимиру В'ятровичу заборонили в'їзд до Польщі.

Сам Володимир В’ятрович у коментарі "Європейській правді" повідомив, що офіційного повідомлення про заборону на в’їзд до Польщі у нього немає.

Згодом  посол України в Польщі Андрій Дещиця повідомив кореспондентові "Укрінформу", що офіційного підтвердження  заборони голові Інституту національної пам’яті України Володимиру В’ятровичу на в’їзд до Польщі наразі немає.  

Як відомо, раніше міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський поінформував, що Польща запускає "процедури з метою заборони в’їзду до Польщі особам, котрі підтримують вкрай антипольську позицію".

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