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США виявили російську армію зомбі-аккаунтів, що посилювали кризу в Каталонії

Субота, 11 листопада 2017, 13:16
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Російські RT та Sputnik використовували велику кількість аккаунтів у соцмережах, пов'язаних з Венесуелою, для поширення негативного іміджу Іспанії до та після референдуму про незалежність Каталонії.

Про це повідомляє El Pais.

Така інформація випливає з детального аналізу, здійсненого науковцями Університету Джорджа Вашингтона в США щодо понад п'яти мільйонів повідомлень. У звіті міститься попередження щодо "серйозної кризи політичної та економічної репутації в Іспанії та ЄС".

Американський науковець Хав'єр Лесака проаналізував 5 029 877 повідомлень у Twitter, Facebook та інших соціальних мережах, які використовували терміни "Cataluña", "Catalunya" та "Catalonia" у період між 29 вересня та 5 жовтня.

"Найбільш вражаюча річ, що стосується розслідування - це відкриття цілої армії зомбі-аккаунтів, які є абсолютно скоординованими і призначені для обміну контентом, створеним RT та Sputnik, в різних розмовах цифрового інформаційного простору, що йдуть з Сирії та Сполучених Штатів до Каталонії, - пояснює Лесака.

"Є дані, що дозволяють припустити, що зразок цифрового втручання, яке виявили у цифрових програмах щодо виборів в Сполучених Штатах чи Brexit, був також виявлений в Каталонії, і що автори такої дестабілізації є одні й ті ж самі", - додав він.

Напередодні двоє іспанських міністрів визнали, що іспанський уряд підтверджує інформацію про те, що під час Каталонської кризи "деструктивні повідомлення" були відправлені з "території РФ", а також з "іншої території". Урядові джерела пізніше підтвердили, що "інша територія" стосується Венесуели.

Нагадаємо, глава МЗС Іспанії Альфонсо Дастіс звинуватив російських хакерів у спробах дестабілізації ЄС.

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