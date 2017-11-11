КНДР заявила, що "руйнівник" Трамп хоче ядерної війни

Субота, 11 листопада 2017, 13:48

Північна Корея заявила, що перша поїздка до Азії президента США Дональда Трампа показала, що він хоче війни на Корейському півострові.

Про це йдеться у суботній заяві МЗС КНДР, повідомляє Reuters.

"Під час візиту (до країн Азії - Ред.) Трамп розкрив свою справжню сутність руйнівника миру та стабільності у світі, а також випрошував ядерну війну на Корейському півострові", - сказав речник МЗС КНДР.

Він також додав, що ніщо не зупинить Пхеньян у розробці своєї програми ядерної зброї.

Нагадаємо, у Сеулі Трамп зробив пряме і персональне попередження лідеру КНДР Кім Чен Ину щодо ескалації відносин з США. Трамп попередив Північну Корею не недооцінювати Сполучені Штати.