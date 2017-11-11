КНДР заявила, що "руйнівник" Трамп хоче ядерної війни

Північна Корея заявила, що перша поїздка до Азії президента США Дональда Трампа показала, що він хоче війни на Корейському півострові.
Про це йдеться у суботній заяві МЗС КНДР, повідомляє Reuters.
"Під час візиту (до країн Азії - Ред.) Трамп розкрив свою справжню сутність руйнівника миру та стабільності у світі, а також випрошував ядерну війну на Корейському півострові", - сказав речник МЗС КНДР.
Він також додав, що ніщо не зупинить Пхеньян у розробці своєї програми ядерної зброї.
Нагадаємо, у Сеулі Трамп зробив пряме і персональне попередження лідеру КНДР Кім Чен Ину щодо ескалації відносин з США. Трамп попередив Північну Корею не недооцінювати Сполучені Штати.