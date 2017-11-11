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Опитування: Більшість молдаван за вступ до ЄС, а не в економічний союз з Росією

Субота, 11 листопада 2017, 14:42
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Більшість громадян Молдови хочуть вступити до Європейського Союзу, а не до Євразійського економічного союзу, який очолює Росія.

Про це йдеться в результатах нового опитування, проведеного американським Міжнародним республіканським інститутом разом з консалтинговою компанією Gallup Organization, повідомляє Balkaninsight.

Результати опитування показують, що набагато більше людей хочуть, щоб країна вступила до Європейського Союзу, ніж до альтернативного союзу, який підтримує Кремль.

Згідно з опитуванням, 49 відсотків молдавських громадян вважають за краще вступ до ЄС, тоді як 38 відсотків віддають перевагу вступу до Євразійського союзу, який очолює Росія.

Люди молодшого та середнього віку віддають перевагу вступу до ЄС: 65% - серед молоді та 51% - серед людей середнього віку.

Ті, хто старше 50 років, підтримують приєднання до Євразійського союзу.

Як відомо, нинішній проросійський президент Молдови Ігор Додон, обраний у листопаді 2016 року, наполегливо прагне до налагодження більш тісних відносин з Росією та Євразійським союзом, а також того, щоб Москва знову стала головним політичним та торговельним партнером Молдови.

Молдова зараз експортує 64% своїх товарів на європейські ринки та лише 10% в Росію.

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