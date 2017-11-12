Знайти
АКТУАЛЬНО

У Барселоні 750 тисяч осіб вимагали звільнення каталонських лідерів

Польські націоналісти вийшли на марш із банером: "Пам'ятаємо про Львів та Вільнюс"

У Польщі проходить марш націоналістів, понад 20 осіб вже затримано

Трамп: "Путін сказав, що абсолютно не втручався у вибори, і я вірю"

США виявили російську армію зомбі-аккаунтів, що посилювали кризу в Каталонії

Екс-радника Трампа підозрюють у змові з Туреччиною для викрадення Гюлена

Клімкін: Проект резолюції України, США та Німеччини про миротворчу місію готовий






У Словенії почався другий тур президентських виборів

Неділя, 12 листопада 2017, 10:15
Версія для друку Коментарі

У Словенії проходить другий тур виборів президента.

Про це повідомляє видання Slovenske Novice.

Голосування розпочалося о 7 ранку на понад 3 тис. дільницях і триватиме до 19.00 за місцевим часом.

Близько 1,7 млн виборців мають обрати між двома кандидатами, які пройшли до другого туру.

Йдеться про чинного президента Борута Пахора, який обирається на другий строк і його суперника, мера міста Камнік Мар’яна Шареца.

Під час першого туру виборів, у якому взяли участь дев’ять кандидатів, за Пахора проголосували 47,21%  виборців, за його суперника – 24,76%.

ЧИТАЙ ТАКОЖ

powered by lun.ua

ОСТАННІ НОВИНИ
11:02
В Іраку розбився військовий гелікоптер, сім осіб загинули
10:51
Трамп заявив, що намагається стати другом Кім Чен Ину попри образи
10:45
Група депутатів британського парламенту готова відправити Мей у відставку – ЗМІ
10:15
У Словенії почався другий тур президентських виборів
09:56
фото
У Барселоні 750 тисяч осіб вимагали звільнення каталонських лідерів
18:07
Польські націоналісти вийшли на марш із банером: "Пам'ятаємо про Львів та Вільнюс"
17:37
Фото
У Польщі проходить марш націоналістів, понад 20 осіб вже затримано
16:59
Південна Корея та Китай погодилися мирно вирішити проблему КНДР
16:18
Трамп: "Путін сказав, що абсолютно не втручався у вибори, і я вірю"
15:46
Путін пообіцяв США "дзеркальну" відповідь через "утиски" RT та Sputnik
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Наталя Іщенко, для Європейської правди

Сербський фронт: чи підтримує офіційний Белград бойовиків Донбасу

Серед негативу у двосторонніх україно-сербських відносинах – не тільки культ бойовиків ОРДЛО та нещодавній скандал з приводу найманців. Відмова від запровадження санкцій проти РФ, недружні голосування в ООН – все це недвозначно характеризує позицію офіційного Белграда.

Анатолій Марциновський, Європейська правда

Нова Європа: чи потрібні Україні зміни до стратегії зближення з ЄС

Ще ніколи Україна не мала таких конфліктів з окремими країнами Євросоюзу, причому ними ж ініційованих. Бар’єри або проблеми з’являються там, де зовсім недавно їх і бути не могло. Це якщо й не створює відчуття зради, то спантеличує та здатне породити євроскептичні настрої.


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання новин з сайту дозволено лише за умови посилання (гіперпосилання) на Європейську правду, www.eurointegration.com.ua.
Републікація повного тексту статей, інтерв'ю та колонок - ЗАБОРОНЕНА.

e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
  
  