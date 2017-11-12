У Словенії почався другий тур президентських виборів

Неділя, 12 листопада 2017, 10:15

У Словенії проходить другий тур виборів президента.

Про це повідомляє видання Slovenske Novice.

Голосування розпочалося о 7 ранку на понад 3 тис. дільницях і триватиме до 19.00 за місцевим часом.

Близько 1,7 млн виборців мають обрати між двома кандидатами, які пройшли до другого туру.

Йдеться про чинного президента Борута Пахора, який обирається на другий строк і його суперника, мера міста Камнік Мар’яна Шареца.

Під час першого туру виборів, у якому взяли участь дев’ять кандидатів, за Пахора проголосували 47,21% виборців, за його суперника – 24,76%.