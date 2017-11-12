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Ірландія поки не погрожуватиме ветувати переговори щодо Brexit – прем'єр

Неділя, 12 листопада 2017, 15:29
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Ірландія на цій стадії не буде погрожувати накласти вето на переговори щодо Brexit через відсутність прогресу у питанні кордону з Північною Ірландією.

Про це заявив прем’єр-міністр Ірландії Лео Варадкар, повідомляє Reuters.

"Це питання є дуже гіпотетичним, ми не знаємо, чи буде Ірландія єдиною невирішеною проблемою в грудні. Що я не збираюся робити на цьому етапі, я не буду робити ультиматуми або погрожувати використати вето ", - заявив Варадкар.

Як повідомлялося, Ірландія вимагає, щоб Велика Британія залишалася частиною митного союзу після виходу з Європейського союзу, щоб уникнути встановлення жорсткого кордону.

Нагадаємо, 10 листопада головний переговірник ЄС Мішель Барньє встановив британському уряду крайній термін строком два тижні, щоб надати "критично важливе" роз'яснення щодо фінансових зобов'язань, які візьме на себе країна.

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