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На тлі кризи в Каталонії аптеки продають менше презервативів, більше заспокійливого

Неділя, 12 листопада 2017, 16:43
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На тлі політичної кризи у Каталонії психологи заявили про зростання психічних розладів у мешканців регіону, а в аптеках купують менше презервативів, більше заспокійливого.

Подібні спостереження провели психологи другого за величиною міста Каталонії Таррагони, повідомляє видання Diari de Tarragona.

Психологи розповідають, що останнім часом до них стали звертатися частіше зі скаргами на емоційні розлади, спалахи гніву, почуття страху, фрустрацію.

"Можливо, процеси навколо незалежності не головна причина цього, однак вони зачіпають багато сфер, які і призводять до зростання візитів до психолога. Люди думають, як зміни вплинуть на них" - розповідає Жауме Дескаррега, президент колегії психологів Таррагони.

У багатьох аптеках Таррагони можна почути про зростання попиту на заспокійливе і снодійне. В той же час презервативів стали продавати менше.

"Складні ситуації можуть впливати на лібідо, і це руйнує стосунки з близькими" - зазначає Жауме Дескаррега.

"Заборонено говорити про політику" - напис в одному з барів Камбрільса. фото Diari de Tarragona 

Психологи відзначають, що різні політичні позиції впливають на стосунки в родини, відносини між друзями і в трудових колективах.

На засилля політики нарікають і власники барів, які стверджують, що останні події значно погіршили атмосферу в закладах.

"Раніше говорили про футбол. Тепер же зіркова тема – незалежність" - розповідає один з рестораторів.

Щоб уникнути сварок і криків, власники часом навіть впроваджують заборону на розмови про політику.

Як відомо, 27 жовтня парламент Каталонії проголосував за незалежність від Іспанії. Того ж дня Іспанія застосувала статтю 155 конституції, запровадивши пряме управління у регіон.

Політиків, причетних до проголошення незалежності, звинуватили у заколоті, непокорі уряду, зловживанні державними коштам. Частина лідерів Каталонії на чолі з відстороненим главою уряду Карлесом Пучдемоном знаходиться у Бельгії, частина – під арештом або відпущена під заставу. У регіоні проходять регулярні протести з вимогою відпустити політиків.

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