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Прем’єр Іспанії закликав каталонські компанії не йти з регіону

Неділя, 12 листопада 2017, 17:27
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Прем’єр-міністр Іспанії Маріано Рахой закликав компанії Каталонії не виводити бізнес з регіону.

Про це він заявив під час візиту до Барселони вперше з проголошення незалежності, повідомляє Agence France Press.

Рахой попросив "усі бізнеси, які працюють чи працювали у Каталонії, не йти", йдеться у повідомленні.

Наприкінці жовтня він розпустив уряд і парламент Каталонії, запровадивши пряме управління в регіоні, та призначив дострокові вибори на 21 грудня.

"Ми повинні відновити розумну, практичну, ініціативну та динамічну Каталонію, яка так сильно сприяла прогресу Іспанії і Європи" - сказав прем’єр Іспанії на передвиборному заході Народної партії, яку він очолює.

Рахой закликав "мовчазну більшість", яка виступає за єдність Іспанії високою явкою продемонструвати свою позицію на виборах 21 грудня.

Криза у Каталонії вже змусила більше 2 тисяч компаній, які працювали у регіоні, переєструвати свій бізнес в інших частинах Іспанії.

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