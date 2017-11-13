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Президент Європарламенту: Британія має заплатити ЄС 60 млрд євро за Brexit

Понеділок, 13 листопада 2017, 07:47
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Євросоюз очікує від Великої Британії виплати щонайменше 60 мільярдів євро у рамках виконання фінансових зобов’язань Лондона перед ЄС.

Про це він заявив у інтерв’ю Berliner Morgenpost.  

"Як на мене, це повинні бути як мінімум 60 мільярдів євро. Якщо ЄС прийме меншу суму, європейські громадяни будуть змушені заплатити за цю різницю. Але чому німці, італійці, іспанці чи нідерландці повинні оплачувати рахунок британців?", - сказав Таяні.

Таяні також наголосив, Британія може вийти з ЄС до встановленого терміну, березня 2019 року, лише у разі, якщо до кінця цього вдасться досягти рамкової угоди за трьома найголовнішими пунктам - щодо забезпечення прав громадян країн ЄС, кордону між Ірландією і Північною Ірландією та виплат Євросоюзу.

"Лише на цьому підґрунті ми зможемо присвятити себе майбутнім торговим відносинам з Британією. Проблема не в нас: ЄС промовляє одним голосом. Швидше, уряд у Лондоні бореться з великою кількість труднощів", - додав Таяні.

Нагадаємо, ЄС дав Британії два тижні, щоб визначитися з платою за Brexit. Як відомо, ЄС вимагає чіткості щодо цих зобов'язань, перш ніж розпочати переговори щодо перехідного періоду або принципів майбутньої торгової угоди.

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