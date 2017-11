ЄС починає громадські консультації для протидії фейковим новинам

Європейська комісія розпочинає громадські консультації, за підсумками яких буде розроблено стратегію боротьби із фейкоими навинами та пропагандою.

Про це у Twitter повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

"ЄС сьогодні запускає громадські консультації щодо фейкових новин та створить експертну групу стосовно цього питання", - повідомив журналіст.

the EU today launched a public consultation on #FakeNews & will set up an expert group on the issue. aim is to present an EU-level strategy by spring 2018.