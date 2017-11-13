ЄС починає громадські консультації для протидії фейковим новинам

Понеділок, 13 листопада 2017, 13:38

Європейська комісія розпочинає громадські консультації, за підсумками яких буде розроблено стратегію боротьби із фейкоими навинами та пропагандою.

Про це у Twitter повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

"ЄС сьогодні запускає громадські консультації щодо фейкових новин та створить експертну групу стосовно цього питання", - повідомив журналіст.

До експертної групи високого рівня увійдуть науковці, онлайн-платформи, засоби масової інформації та громадські організації, інформує сайт Єврокомісії.

Робота експертної групи, а також результати консультацій із громадськістю сприятимуть розробці стратегії на рівні ЄС щодо боротьби з фейковими новинами.

Очікується, що стратегія буде представлена до весни 2018 року.

"Всі громадяни, платформи соціальних мереж, новинні організації, дослідники і державні органи запрошуються поділитися своїми думками на публічних консультаціях до середини лютого.

Консультації зберуть думки про те, яких заходів можна вжити на рівні ЄС, щоб надати громадянам ефективні інструменти для визначення надійної та перевіреної інформації та адаптації до викликів епохи цифрових технологій", - ідеться у повідомленні Єврокомісії.

Нагадаємо, раніше міністри закордонних справ восьми країн Євросоюзу закликали посилити протидію пропаганді та дезінформації, які поширює Росія.

Міністри наголосили, що ЄС повинен терміново посилити свої можливості для протидії пропаганді, а також налагодити ефективнішу комунікацію щодо глобальних, регіональних та європейських питань.