Україна працює над безвізом з Кувейтом і Катаром – Клімкін

Міністерство закордонних справ України готує безвізовий режим з Кувейтом і Катаром.
Про це написав у Twitter глава МЗС України Павло Клімкін.
Міністр також зазначив, що в МЗС працюють над спрощенням візового режиму з Саудівською Аравією.
"Після ОАЕ працюємо над безвізом з Кувейтом і Катаром та над спрощенням візового режиму з Саудівською Аравією. Скоро відкриємо для українців майже всю Затоку :)", - написав Клімкін.
Після ОАЕ працюємо над #безвіз'ом з Кувейтом і Катаром та над спрощенням візового режиму з Саудівською Аравією. Скоро відкриємо для українців майже всю Затоку :)— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 13 листопада 2017 р.
Нагадаємо, Україна та Об’єднані Арабські Емірати домовилися про безвізовий режим, який може набути чинності вже у грудні.