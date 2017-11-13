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Україна працює над безвізом з Кувейтом і Катаром – Клімкін

Понеділок, 13 листопада 2017, 17:31
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Міністерство закордонних справ України готує безвізовий режим з Кувейтом і Катаром.

Про це написав у Twitter глава МЗС України Павло Клімкін.

Міністр також зазначив, що в МЗС працюють над спрощенням візового режиму з Саудівською Аравією.

"Після ОАЕ працюємо над безвізом з Кувейтом і Катаром та над спрощенням візового режиму з Саудівською Аравією. Скоро відкриємо для українців майже всю Затоку :)", - написав Клімкін.

Нагадаємо, Україна та Об’єднані Арабські Емірати домовилися про безвізовий режим, який може набути чинності вже у грудні.

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