Україна працює над безвізом з Кувейтом і Катаром – Клімкін

Понеділок, 13 листопада 2017, 17:31

Міністерство закордонних справ України готує безвізовий режим з Кувейтом і Катаром.

Про це написав у Twitter глава МЗС України Павло Клімкін.

Міністр також зазначив, що в МЗС працюють над спрощенням візового режиму з Саудівською Аравією.

"Після ОАЕ працюємо над безвізом з Кувейтом і Катаром та над спрощенням візового режиму з Саудівською Аравією. Скоро відкриємо для українців майже всю Затоку :)", - написав Клімкін.

Після ОАЕ працюємо над #безвіз'ом з Кувейтом і Катаром та над спрощенням візового режиму з Саудівською Аравією. Скоро відкриємо для українців майже всю Затоку :) — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 13 листопада 2017 р.

Нагадаємо, Україна та Об’єднані Арабські Емірати домовилися про безвізовий режим, який може набути чинності вже у грудні.