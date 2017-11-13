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Парламент Британії голосуватиме за фінальну угоду з ЄС щодо Brexit

Понеділок, 13 листопада 2017, 19:24
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Парламент Великої Британії проведе голосування щодо заключної угоди з Євросоюзом про вихід зі спільноти.

Про це заявив британський міністр з питань Brexit Девід Девіс, повідомляє BBC.

Девіс зазначив, що умови виходу Британії, включаючи будь-які перехідні угоди та угоду про права громадян, повинні стати законом через нове законодавство.

Він додав, що депутати матимуть можливість відхилити чи внести поправки в таке законодавство, заявивши, що "ця угода буде виконуватися лише за умови, якщо парламент схвалить це рішення".

Таким чином, заключна угода не буде частиною законопроекту про вихід з ЄС (EU Withdrawal Bill), який перетворюватиме існуюче законодавство ЄС у законодавство Великої Британії.

Нагадаємо, Євросоюз очікує від Великої Британії виплати щонайменше 60 мільярдів євро в рамках виконання фінансових зобов’язань Лондона перед ЄС.

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