ЄС застерігає Саудівську Аравію від втручання у ситуацію в Лівані

Понеділок, 13 листопада 2017, 20:02

Європейський союз закликав Саада Аль-Харірі повернутися до Лівану та попередив Саудівська Аравію від втручання у внутрішню ситуацію в країні.

Про це заявила Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і безпеки Федеріка Могеріні, повідомляє Reuters.

Харірі, який народився в Саудівській Аравії, 4 листопада несподівано заявив про свою відставку з посади прем’єр-міністра Лівану, перебуваючи в Ер-Ріяді.

Харірі заявив про політичне посилення Ірану та "Хезболли" на Близькому Сході та висловив побоювання за свою безпеку.

Іран категорично відхилив заяву Харірі та назвав його відставку частиною домовленостей США, Ізраїлю та Саудівської Аравії, щоб посилити напруженість в регіоні.

"Ми звертаємось перш за все до політичних сил, щоб вони зосередили увагу на Лівані і на тому, що вони можуть дати своїм громадянам, закликаємо прем'єр-міністра Харірі повернутися до своєї країни та уряд єдності... зосередити увагу на внутрішніх досягненнях", - сказала Могеріні.

"Ми очікуємо, що не буде зовнішнього втручання у це національне питання. Ми вважаємо важливим уникнути перенесення регіональних конфліктів в Ліван", - додала вона.