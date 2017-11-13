Знайти
АКТУАЛЬНО

Парламент Британії голосуватиме за фінальну угоду з ЄС щодо Brexit

Посол ЄС: Україні потрібно усвідомити, що перспективи членства зараз немає

У Берегові зняли з мерії прапор Угорщини, Будапешт вимагає розслідування

23 країни ЄС узгодили новий пакт про військове співробітництво

ЄС починає громадські консультації для протидії фейковим новинам

Угорщина обіцяє тиснути на Київ, навіть якщо "Венеціанка" захистить освітній закон

Від землетрусу на кордоні Ірану і Іраку загинули 328 людей, ЄС обіцяє допомогу






ЄС застерігає Саудівську Аравію від втручання у ситуацію в Лівані

Понеділок, 13 листопада 2017, 20:02
Версія для друку Коментарі

Європейський союз закликав Саада Аль-Харірі повернутися до Лівану та попередив Саудівська Аравію від втручання у внутрішню ситуацію в країні.

Про це заявила Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і безпеки Федеріка Могеріні, повідомляє Reuters.

Харірі, який народився в Саудівській Аравії, 4 листопада несподівано заявив про свою відставку з посади прем’єр-міністра Лівану, перебуваючи в Ер-Ріяді.

Харірі заявив про політичне посилення Ірану та "Хезболли" на Близькому Сході та висловив побоювання за свою безпеку.

Іран категорично відхилив заяву Харірі та назвав його відставку частиною домовленостей США, Ізраїлю та Саудівської Аравії, щоб посилити напруженість в регіоні.

"Ми звертаємось перш за все до політичних сил, щоб вони зосередили увагу на Лівані і на тому, що вони можуть дати своїм громадянам, закликаємо прем'єр-міністра Харірі повернутися до своєї країни та уряд єдності... зосередити увагу на внутрішніх досягненнях", - сказала Могеріні.

"Ми  очікуємо, що не буде зовнішнього втручання у це національне питання. Ми вважаємо важливим уникнути перенесення регіональних конфліктів в Ліван", - додала вона.

powered by lun.ua

ОСТАННІ НОВИНИ
20:52
фото
В Іспанії вилучили одну з найбільших партій кокаїну вагою 1,2 тонни
20:28
Ердоган запропонував РФ і США вивести війська з Сирії
20:02
ЄС застерігає Саудівську Аравію від втручання у ситуацію в Лівані
19:24
Парламент Британії голосуватиме за фінальну угоду з ЄС щодо Brexit
19:04
У Нідерландах вперше засудили дружину бойовика "Ісламської держави"
18:54
Мер Венеції обізвав "скнарами" туристів, які скаржаться на високі ціни
18:34
Рим може відправити військових на виборчі дільниці Остії для охорони від мафії
18:17
У Франції занепокоєні зростанням самогубств серед поліції: вже 45 випадків цього року
17:59
фото
Глава МЗС Британії зустрічався із пов'язаним з Кремлем вченим – ЗМІ
17:43
Путін заявив про повне відновлення відносин Росії з Туреччиною
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Микола Капітоненко, для Європейської правди

Головний бар'єр на шляху до НАТО: що доведеться зробити Україні для вступу в Альянс

В Україні часто говорять, що головні перешкоди на шляху до Альянсу – це підступи Кремля і недалекоглядність проросійськи налаштованих держав-членів НАТО. Але вважати так – означає недооцінювати пріоритети, розрахунки і побоювання тих, кого ми хочемо отримати в союзники.

Віктор Орбан, прем'єр-міністр Угорщини

Прем'єр Угорщини: мені байдуже, чи відповідає стандартам український закон, питання в іншому

Віктор Орбан: "Ми домоглися того, що і США, і Росія, і Німеччина, і Ізраїль, і Китай, і Туреччина – всі перелічені країни зацікавлені в успіху Угорщини. У нас немає конфліктів з будь-якою великою країною: навпаки, всі країни, які формують світову політику, зацікавлені в успіху Угорщини"...


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання новин з сайту дозволено лише за умови посилання (гіперпосилання) на Європейську правду, www.eurointegration.com.ua.
Републікація повного тексту статей, інтерв'ю та колонок - ЗАБОРОНЕНА.

e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
  
  