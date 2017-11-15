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Макрон виступив проти ізоляції Трампа і Путіна

Середа, 15 листопада 2017, 09:25
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Президент США Дональд Трамп і президент Росії Володимир Путін загрожують західним цінностям відкритості і толерантності, але їхня ізоляція від Європи була б контрпродуктивним.

Про це у розмові з BBC заявив президент Франції Еммануель Макрон, перебуваючи з візитом в Абу-Дабі.

"Якщо ви вирішите просто відштовхнути їх від Європи і наших цінностей, заявивши, що вони зраджують наші цінності, ви їх втратите", - сказав Макрон.

Макрон вважає, що Захід допустив помилку, відмовившись від "великого наративу" щодо своїх цінностей та самобутності і зараз час його відновити.  

"Ніхто не закохується в єдиний ринок, фінансовий ринок, трудові реформи або бюджетну перспективу. Люди отримують мотивацію завдяки "великому наративу", - продовжив Макрон, додавши, що параноя та відчуття загрози змушують таких лідерів як Путін обирати інший шлях.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що російське втручання продовжує становити  серйозну небезпеку для США і Франції.

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