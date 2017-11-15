МЗС Білорусі каже, що не допустить антиросійської декларації саміту Східного партнерства

Середа, 15 листопада 2017, 12:30

Білорусь не допустить, щоб підсумкова декларація майбутнього саміту Східного партнерства носила антиросійський характер.

Про це на прес-конференції в середу в Москві після переговорів зі своїм російським колегою заявив глава МЗС Білорусі Володимир Макей, повідомляє "Інтерфакс".

"Ми обговорювали з Сергієм Вікторовичем (Лавровим – Ред.) і перспективи нашої взаємодії з Європейським союзом в контексті, в тому числі, нашої участі в Східному партнерстві. Я однозначно запевнив свого колегу в тому, що ми не маємо наміру допустити того, щоб заключна декларація, яка буде прийматися на цьому саміті, носила антиросійський характер ", - відзначив Макей.

Білоруський міністр зазначив, що "це абсолютно важливо для того, щоб нарешті відійти від тієї конфронтаційної риторики, яка сьогодні існує в нашому регіоні".

Говорячи про те, на якому рівні Білорусь має намір взяти участь в майбутньому саміті, Макей сказав, що "він буде визначатися тим рівнем взаємодії з Європейським союзом, який існує у цей час".

Нагадаємо, ЄС запросив президента Білорусі Александра Лукашенка на саміт Східного Партнерства у Брюсселі 24 листопада.

Запрошення Лукашенка на саміт викликало неоднозначну реакцію серед європейських політиків. Литовський депутат Європарламенту Пятрас Ауштрявічюс назвав запрошення "скандальним", адже в Білорусі продовжується тиск на опозиційних активістів.

Неназваний дипломат ЄС висловив занепокоєння, що приїзд "диктатора" до Брюсселя відверне увагу від лідерів України, Молдови та Грузії, які насправді прагнуть зближення з ЄС.