Європарламент закликав розслідувати вбивство журналістки на Мальті

Середа, 15 листопада 2017, 15:45

Європейський парламент у середу схвалив резолюцію, що закликає до незалежного міжнародного розслідування вбивства журналістки Дафне Каруани Галісії на Мальті.

Резолюція, прийнята переважною більшістю голосів, просить Єврокомісію "розпочати діалог з мальтійським урядом про функціонування верховенства права на Мальті".

Комісії також доручено перевірити, чи дотримується Мальта правил боротьби з відмиванням грошей та банківських правил.

Парламент зазначає, що незалежність правоохоронних і судових органів Мальти може бути скомпрометована, оскільки інтереси окремих осіб проникають у державні процеси прийняття рішень з метою досягнення своїх цілей.

Депутати також вимагають розкриття програми країни з продажу громадянства Мальти та ЄС особам, які не є громадянами ЄС.

Нагадаємо, 16 жовтня на Мальті внаслідок вибуху автомобіля загинула журналістка Дафне Каруана Галісія, яка розслідувала корупційні злочини в рамках проекту Panama Papers та звинувачувала у корупції мальтійського прем’єр-міністра.