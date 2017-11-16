Лідер Каталонії каже, що втратить легітимність лише за певних обставин

Четвер, 16 листопада 2017, 08:56

Лідер Каталонії Карлес Пучдемон каже, що він може перестати бути главою женералітету (уряду) за певних обставин, включаючи смерть.

Про це повідомляє Politico з посиланням на El Punt Avui.

Пучдемон запевнив, що він є легітимним керівником Каталонії, незважаючи на те, що Мадрид його відсторонив.

За його словами, він може перестати виконувати свої обов’язки лише якщо помре, втратить довіру каталонців або буде не в змозі виконувати їх.

"У нас є обов'язок продовжувати законність, яка була надана нам в результаті виборів 27 вересня у 2015 році", - заявив каталонський лідер.

Пучдемон також розповів, що члени його сім'ї зіткнулися з переслідуванням в Іспанії, а родичі інших колишніх лідерів каталонського уряду отримують погрози.

Як відомо, 27 жовтня парламент Каталонії проголосував за незалежність від Іспанії. Того ж дня Іспанія застосувала статтю 155 конституції, запровадивши пряме управління у регіон.

Політиків, причетних до проголошення незалежності, звинуватили у заколоті, непокорі уряду, зловживанні державними коштам. Частина лідерів Каталонії на чолі з відстороненим главою уряду Карлесом Пучдемоном знаходиться у Бельгії, частина – під арештом або відпущена під заставу.