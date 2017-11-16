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Ващиковський: Польща підтримує санкції проти РФ попри невирішені проблеми з Києвом

Четвер, 16 листопада 2017, 11:33
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У політичній, військовій, дипломатичній, економічній площині відносин Польщі і України нічого не змінилося попри короткий перелік невирішених проблем.

Про це заявив глава МЗС Польщі Вітольд Ващиковський в ефірі RMF FM.

"У політичній, військовій, дипломатичній, економічній площині нічого не змінилося. Ми і надалі підтримуємо позицію України, підтримуємо санкції протии Росії, не приймаємо анексії Криму, дій сепаратистів на Донбасі, російського тиску на Україну", - сказав він.

Натомість, за словами міністра, є короткий перелік двосторонніх справ, які протягом років лишалися невирішеними, оскільки "українці або не хочуть їх вирішувати, або погіршують ситуацію".

"Якщо ви і надалі розраховуєте на нашу підтримку, зробіть якийсь жест у відповідь", - заявив Ващиковський.

Серед невирішених проблем він назвав перетворені на концертні зали костели у Львові, заборону ексгумації, згадки про польську окупацію у музеях і на пам’ятниках.

Ващиковський також знову наголосив, що Польща не піде на прирівняння дій УПА до дій Армії крайової.

"Ми хочемо бути чесними - давайте сядемо за стіл, підведемо справедливий баланс, визнаємо історію, визнаємо факти. Правда лежить там, де вона лежить, а не посередині", - підкреслив голова польської дипломатії.

Як заявили раніше в МЗС Польщі, Варшава розраховує, що замість ультиматумів з українського боку декларована готовність до розмов знайде підтвердження в реальних діях.

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