Комісар Ган: необхідно захистити організації, що борються з корупцією

Четвер, 16 листопада 2017, 12:53

Україна повинна забезпечити необхідну законодавчу базу, щоб захистити організації, що займаються боротьбою з корупцією.

Про це в інтерв’ю "Суспільному" заявив єврокомісар з питань європейської політики сусідства та перемовин із розширення Йоганнес Ган.

Єврокомісар нагадав, що на саміті Україна-ЄС влітку питання скасування вимоги декларування для антикорупціонерів було одним із пріоритетних.

Він додав, що чимало дискутував на цю тему із президентом Порошенко.

"Нас запевнили, що це питання буде вирішеним найближчим часом, але досі реальних зрушень немає", - підкреслив комісар Ган.

"Ми вважаємо, що потрібна законодавча база, яка буде на захисті організацій громадянського суспільства, що займаються боротьбою з корупцією", - наголосив єврокомісар.

Нагадаємо, у ЄС наполягали на скасуванні е-декларацій для громадських активістів ще перед самітом Україна-ЄС у липні. Ще в червні Йоганес Ган висловив очікування, що Україна вирішить дану проблему у найближчі півтора місяця.