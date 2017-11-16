Прикордонники розповіли, як українці працюють в ЄС з чужими польськими паспортами

Четвер, 16 листопада 2017, 14:26

У Прикордонній службі Польщі розповіли, що злочинні групи "позичають" українцям справжні польські паспорти, які дозволяють їм легально працювати в країнах Європейського Союзу.

Про це повідомляє польське видання "Rzeczpospolita".

"Вже недостатньо роботи у Польщі. Українці та в’єтнамці хочуть їхати до Великої Британії або Франції, щоб заробляти більше. Дозволяє їм це польський паспорт або посвідчення особи з подібною зовнішністю. Це дозволяє іноземцям подорожувати до ЄС", - повідомляє видання.

"Це метод "look-alike" або на "схожість". Ми спостерігаємо збільшення зацікавлення злочинних груп в організації незаконної міграції саме завдяки такому методу", - розповіла речниця головного коменданта Прикордонної служби Польщі Агнєшка Голіас.

За її словами, такий документ не підробляють, він не зареєстрований у базі викрадених, а тому цей метод незаконні мігранти вважають "значно безпечнішим".

Видання відзначає, що важко підрахувати, скільки іноземців використовують у країнах ЄС польські документи, однак іноземні прикордонники, в основному французи та британці, повідомляють про подібні випадки.

Найважливішим критерієм при виборі документа є схожість іноземця з особою, фотографія якої знаходиться в документі.

За словами Голіас, хоча найчастіше такими документами користуються громадяни України через спільний "слов'янський тип зовнішності", однак цього року було декілька випадків з в'єтнамськими громадянами.

Вони подорожували на підставі карток проживання в'єтнамців, що проживають на території Республіки Польща на законних підставах.

За даними Прикордонної служби Польщі, злочинці купують документи у поляків за суму від 200 до 500 злотих (приблизно 50-100 доларів), а іноземці вже платять за них 1500-2000 злотих (приблизно 400-500 доларів).

Видання відзначає, що "позичені" використані документи в основному повертаються назад в Польщу та повторно використовуються.