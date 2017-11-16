Знайти
АКТУАЛЬНО

Єврокомісар: Україна недопрацьовує у боротьбі з корупцією, терпіння вичерпується

Клімкін застеріг Британію: Росія бреше в промисловому масштабі

У Македонії затвердили другу офіційну мову

У Відні тисячі людей протестували проти участі ультраправих в уряді

У Брюсселі сутички через мітинг, скликаний Instagram-блогером: 16 затриманих

Звіт ЄС щодо реформ в Україні: є значний прогрес, але їх треба прискорити

Число загиблих в результаті повені на околицях Афін зросло до 14 осіб






Прикордонники розповіли, як українці працюють в ЄС з чужими польськими паспортами

Четвер, 16 листопада 2017, 14:26
Версія для друку Коментарі

У Прикордонній службі Польщі розповіли, що злочинні групи "позичають" українцям справжні польські паспорти, які дозволяють їм легально працювати в країнах Європейського Союзу.

Про це повідомляє польське видання "Rzeczpospolita".

"Вже недостатньо роботи у Польщі. Українці та в’єтнамці хочуть їхати до Великої Британії або Франції, щоб заробляти більше. Дозволяє їм це польський паспорт або посвідчення особи з подібною зовнішністю. Це дозволяє іноземцям подорожувати до ЄС", - повідомляє видання.

"Це метод "look-alike" або на "схожість". Ми спостерігаємо збільшення зацікавлення злочинних груп в організації незаконної міграції саме завдяки такому методу", - розповіла речниця головного коменданта Прикордонної служби Польщі Агнєшка Голіас.

За її словами, такий документ не підробляють, він не зареєстрований у базі викрадених, а тому цей метод незаконні мігранти вважають "значно безпечнішим".

Видання відзначає, що важко підрахувати, скільки іноземців використовують у країнах ЄС польські документи, однак іноземні прикордонники, в основному французи та британці, повідомляють про подібні випадки.

Найважливішим критерієм при виборі документа є схожість іноземця з особою, фотографія якої знаходиться в документі.

За словами Голіас, хоча найчастіше такими документами користуються громадяни України через спільний "слов'янський тип зовнішності", однак цього року було декілька випадків з в'єтнамськими громадянами.

Вони подорожували на підставі карток проживання в'єтнамців, що проживають на території Республіки Польща на законних підставах.

За даними Прикордонної служби Польщі, злочинці купують документи у поляків за суму від 200 до 500 злотих (приблизно 50-100 доларів), а іноземці вже платять за них 1500-2000 злотих (приблизно 400-500 доларів).

Видання відзначає, що "позичені" використані документи в основному повертаються назад в Польщу та повторно використовуються.

ЧИТАЙ ТАКОЖ

powered by lun.ua

ОСТАННІ НОВИНИ
14:43
Туреччина, Росія та Іран проведуть саміт щодо Сирії в Сочі - ЗМІ
14:41
Після корупційного скандалу ПАРЄ запроваджує е-декларації для своїх членів
14:26
Прикордонники розповіли, як українці працюють в ЄС з чужими польськими паспортами
14:09
Пожежа у Grenfell Tower: поліція назвала остаточну кількість загиблих
14:07
В Італії офіційно з’явився гімн
13:54
В уряді Польщі пропонують знести сталінську висотку у Варшаві
13:50
У передмісті Мадрида озброєний чоловік захопив заручників у банку
13:20
ЄС впровадить в Україні систему обміну даних "Трембіта" за естонським зразком
13:17
Парламент Литви ухвалив "закон Магнітського"
12:55
ЄС за останні три роки виділив Україні 12 млрд євро – Мінгареллі
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Сергій Сидоренко, Європейська правда

Реформи очима ЄС: які зміни та проблеми в Україні помітив Брюссель

Євросоюз оптимістично оцінює прогрес України. Головний сигнал Брюсселя такий: напрямок реформ є правильним, а от швидкість хотілося б бачити вищу. Європейці не приховують, що дещо завищують оцінку дій української влади, аби уникнути невиправданого розчарування...

Сергій Сидоренко, Європейська правда

Асоціація без нагляду: чому Україна відстає від Молдови та Грузії у моніторингу Угоди з ЄС

"Кожен громадянин може подивитися, як виконується Угода про асоціацію. Всі урядові комунікації з цього приводу доступні онлайн. Асоціація з ЄС – наш пріоритет", – кажуть у Молдові. А наша держава не має чим похвалитися у відповідь. Поки що не має...


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання новин з сайту дозволено лише за умови посилання (гіперпосилання) на Європейську правду, www.eurointegration.com.ua.
Републікація повного тексту статей, інтерв'ю та колонок - ЗАБОРОНЕНА.

e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
  
  