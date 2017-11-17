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Туреччина відкликала війська з навчань НАТО, де Ердогана "записали" у вороги

П'ятниця, 17 листопада 2017, 11:22
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Туреччина відкликала своїх військовослужбовців з військових навчань НАТО у Норвегії після того, як турецького президента внесли у список ворогів.

Про це у п’ятницю повідомив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, інформує Hurriyet Daily News.

"У Норвегії стався інцидент, вони представили щось на зразок таблиці ворогів і включили у нього імена Ататюрка та моє ім’я", - повідомив Ердоган.

За його словами, у навчаннях брали участь 40 турецьких солдатів. Туреччина прийняла рішення відкликати їх.

"Ми вирішили вивести ці війська і вони почали необхідний процес. Ми сказали, що виведемо військових навіть якщо ці імена приберуть. Такі речі час від часу трапляються у різних місцях. На жаль, серед нас теж є такі люди", - сказав Ердоган.

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