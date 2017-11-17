Польща пояснила, чому не розкриє імена із "чорного списку" українців

П'ятниця, 17 листопада 2017, 12:20

Польща публічно не інформуватиме про те, хто є у "чорному списку" українців, відповідно до "усталеної практики".

Про це повідомляє МЗС Польщі у відповідь на інформаційний запит Укрінформу.

"Згідно з прийнятою практикою, публічно не оголошуються деталі вписання небажаних осіб для в'їзду до Польщі до списку, зокрема, їхні прізвища, кількість осіб чи дати їх вписання", - підкреслює МЗС Польщі.

У польському зовнішньополітичному відомстві також інформують, що МЗС "не пов'язує вписання громадянина/громадян України до списку небажаних осіб з візитом міністра Вітольда Ващиковського до Львова".

Глава МЗС Польщі нещодавно повідомив, що список "небажаних осіб" є коротким і містить всього "кілька прізвищ".

Нагадаємо, за даними польських ЗМІ, Варшава заборонила в'їзд до Польщі главі Українського інституту національної пам’яті Володимиру В'ятровичу.