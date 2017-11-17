Генсек НАТО вибачився перед Туреччиною через скандал на навчаннях у Норвегії

П'ятниця, 17 листопада 2017, 15:24

Генсек НАТО Єнс Столтенберг надіслав турецькій стороні листа з вибаченнями через скандал на навчаннях у Норвегії, який призвів до виведення Анкарою своїх військових.

Про це повідомляє видання Hurriyet Daily News.

"Мене проінформували про порушення, яке мало місце під час навчань в Центрі об’єднаних бойових дій НАТО в Ставангері, Норвегія. Я прошу вибачення за те, що сталося. Інцидент стався в результаті дій окремої людини і не відображає погляди НАТО" - заявив Столтенберг.

Він зазначив, що винного в інциденті невідкладно відсторонили від роботи у Об’єднаному військовому центрі і зараз ведеться розслідування.

За словами генсека, йдеться про цивільного найманого працівника, якого взяла на роботу Норвегія, а не НАТО.

"Норвезька влада прийматиме рішення про дисциплінарну відповідальність працівника" - сказав Столтенберг.

Нагадаємо, у п’ятницю вранці президент туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Туреччина відкликає своїх військових із навчань НАТО у Норвегії, оскільки його та Мустафу Кемаля Атаюрка, якого у Туреччині вважають засновником сучасної держави, зобразили ворогами.