Генсек НАТО вибачився перед Туреччиною через скандал на навчаннях у Норвегії

Генсек НАТО Єнс Столтенберг надіслав турецькій стороні листа з вибаченнями через скандал на навчаннях у Норвегії, який призвів до виведення Анкарою своїх військових.
Про це повідомляє видання Hurriyet Daily News.
"Мене проінформували про порушення, яке мало місце під час навчань в Центрі об’єднаних бойових дій НАТО в Ставангері, Норвегія. Я прошу вибачення за те, що сталося. Інцидент стався в результаті дій окремої людини і не відображає погляди НАТО" - заявив Столтенберг.
Він зазначив, що винного в інциденті невідкладно відсторонили від роботи у Об’єднаному військовому центрі і зараз ведеться розслідування.
За словами генсека, йдеться про цивільного найманого працівника, якого взяла на роботу Норвегія, а не НАТО.
"Норвезька влада прийматиме рішення про дисциплінарну відповідальність працівника" - сказав Столтенберг.
Нагадаємо, у п’ятницю вранці президент туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Туреччина відкликає своїх військових із навчань НАТО у Норвегії, оскільки його та Мустафу Кемаля Атаюрка, якого у Туреччині вважають засновником сучасної держави, зобразили ворогами.