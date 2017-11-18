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МЗС України викликало посла Польщі через початок дії «чорних списків»

Субота, 18 листопада 2017, 14:33
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МЗС України викликало польського посла у зв'язку з забороною на в‘їзд до Польщі секретарю Державної міжвідомчої комісії у справах увічнення пам’яті учасників антитерористичної операції, пам’яті учасників жертв війни та політичних репресій Святославу Шеремету.

Про це повідомила речниця українського зовнішньополітичного відомства Маріанна Беца у своєму мікроблозі Twitter.

"Терміново викликаємо Посла Польщі в Україні у зв'язку з недопуском секретаря Державної міжвідомчої комісії Святослава Шеремети до Польщі", - написала речниця МЗС.

Нагадаємо, у суботу, 18 листопада, польські прикордонники не пропустили Шеремету до Польщі. Святославу Шереметі повідомили, що в'їзд у Польщу і Шенгенську зону йому заборонено на рік. Повідомлялося, що у Шеремети була Шенгенська віза, видана Німеччиною. 

Нещодавно польські ЗМІ повідомили, що голові Українського інституту національної пам'яті Володимиру В'ятровичу заборонили в'їзд до Польщі. У "чорному списку" українців польські ЗМІ також називали прізвище Шеремети. Однак до тепер офіційно не було відомо, кого з українців Польща вирішила оголосити персонами нон грата. 

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