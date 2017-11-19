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Коаліція "Ямайка" у ФРН: переговори завершаться в неділю з угодою або без неї

Неділя, 19 листопада 2017, 10:29
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Блок Ангели Меркель, партії "Зелені" та "Вільні демократи" мають дійти згоди щодо утворення урядової коаліції в Німеччині до вечора 19 листопада, але з ключових питань досі не домовились.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Партії в суботу намагалися створити рамки для так званої коаліції "Ямайки", але переговори затягнулися, оскільки сторони не можуть домовитися щодо міграції та навколишнього середовища.

Вони заявили, що переговори будуть завершені до недільного вечора з угодою або без неї. Після чотирьох тижнів обговорень у сторін, як вважається, залишаються серйозні розбіжності з ключових питань зміни клімату та імміграції.

"Якщо ми не домовимося до неділі до 18 вечора, це все помре", - заявив віце-президент "Вільних демократів" Вольфганг Кубіцькі після останнього раунду переговорів.

Напередодні недільних переговорів Меркель закликав депутатів подвоїти свої зусилля, підкресливши, що "завдання формування уряду для Німеччини є настільки важливим, що воно дійсно варте зусиль".

Якщо попередні переговори завершаться успішно, розпочнеться формальна фаза переговорів. Ця фаза буде присвячена вже безпосередньо розподілу посад в уряді між партіями-членами коаліції. У разі ж провалу переговорів у Німеччині можливі перевибори.

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