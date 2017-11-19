Генпрокурор Іспанії, який хотів судити лідерів Каталонії, раптово помер в Аргентині

Неділя, 19 листопада 2017, 14:02

Генеральний прокурор Іспанії Хосе Мануель Маза раптово помер в Аргентині, куди він їздив на конференцію. Йому було 66 років.

Про це повідомляє ВВС.

В суботу його доставили до відділення інтенсивної терапії з інфекцією нирок, через кілька годин він помер.

Минулого місяця Маза закликав до висунення обвинувачень проти каталонських лідерів після референдуму щодо незалежності регіону від Іспанії.

Він заявляв, що спроба каталонських сепаратистів відокремитится від Іспанії є кримінальною справою. Його рішення про переслідування лідерів Каталонії широко підтримав консервативноий уряд Іспанії.

Маза був призначений генеральним прокурором Іспанії в листопаді 2016 року.

Смерть Мази не змінить правову політику Іспанії щодо відсторонених каталонських політиків. На сьогодні головна мета прокуратури – екстрадиція з Бельгії каталонського лідера Карла Пучдемона.

Нагадаємо, суд Бельгії відклав до 4 грудня рішення щодо екстрадиції каталонського лідера Карлеса Пучдемона та його чотирьох колишніх міністрів.