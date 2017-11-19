Климпуш-Цинцадзе не бачить підстав для повернення в ПАРЄ делегації РФ

Неділя, 19 листопада 2017, 15:42

Україна вважає, що наразі немає підстав для поновлення повноцінної участі російської делегації в ПАРЄ, адже це суперечитиме Статуту Ради Європи та її цінностям.

Про це заявила віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе на зустрічі з радником президента Франції у європейських справах Клеманом Боном, повідомляє сайт уряду.

Віце-прем’єр-міністр наголосила, що Російська Федерація досі не виконує вимог щодо припинення військової агресії проти України, в той час як з моменту запровадження санкцій пройшло вже три роки.

Вона також розповіла раднику президента про хід реформ в Україні та ситуацію на сході і висловила подяку Франції за підтримку України в питаннях, пов’язаних із збереженням суверенітету та територіальної цілісності України.

Сторони також обговорили підготовку до саміту "Східного партнерства", який відбудеться наступного тижня.

Климпуш-Цинцадзе зазначила, що Україна зацікавлена у результативному проведенні саміту СхП та знаходженні рішень, які були б взаємовигідними для країн-партнерів та Євросоюзу.

Нагадаємо, голова комітету міністрів РЄ заявив, що Росія поставила під загрозу роботу Ради Європи.

В офісі генерального секретаря Ради Європи Турбйорна Ягланда заявили, що хочуть повернути росіян, але не через гроші.

У Росії відповіли, що нове рішення щодо внеску РФ у бюджет Ради Європи на 2018 рік залежатиме від того, чи братиме російська делегація повноцінну участь у роботі ПАРЄ.

Про ситуацію з шантажем РФ у питанні фінансових внесків до Ради Європи читайте у статті: "Безпрограшна лотерея Кремля: до чого приведе Москву шантаж Ради Європи".