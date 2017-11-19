Туск про суперечки Польщі з ЄС та Україною: стратегія PiS чи план Кремля?

Неділя, 19 листопада 2017, 18:03

Президент Європейської Ради Дональд Туск задається питанням, чи не є напруженість між урядом Польщі та Україною і ЄС "кремлівським планом".

Про це він написав на особистій сторінці у Twitter.

"Увага! Гостра суперечка з Україною, ізоляція в Європейському Союзі, відхід від верховенства права та незалежності судів, атака на неурядовий сектор та вільні ЗМІ - стратегія PiS чи план Кремля? Занадто схоже, щоб спати спокійно", - написав Туск.

Alarm! Ostry spór z Ukrainą, izolacja w Unii Europejskiej, odejście od rządów prawa i niezawiłości sądów, atak na sektor pozarządowy i wolne media - strategia PiS czy plan Kremla? Zbyt podobne, by spać spokojnie. — Donald Tusk (@donaldtusk) 19 листопада 2017 р.

Польський уряд дедалі частіше стикається з критикою Брюсселя через суперечливу судову реформу, вирубку лісів у Біловезькій пущі та відмову приймати мігрантів.

Відносини між PiS та Туском були настільки напружені, що Польща була єдиною країною, яка голосувала проти його переобрання на посаду президента ЄС у березні.

Стосунки України та Польщі загострилися через протиріччя щодо історичних питань. МЗС Польщі офіційно підтвердив початок дії "чорного списку" українців.

Нагадаємо, Європарламент схвалив критичну резолюцію щодо Польщі, яка рекомендує запустити процедуру застосування санкцій проти країни.