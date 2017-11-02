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Міністр оборони Британії йде у відставку на тлі скандалу із сексуальними домаганнями

Четвер, 02 листопада 2017, 07:51
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Глава Міноборони Британії Майкл Феллон подав у відставку на тлі скандалу про сексуальні домагання у Вестмінстері.

Про це повідомляє The Guardian.

Нагадаємо, у Британії швидко зростає список депутатів, яких звинувачують у сексуальних домаганнях. Міністр оборони Британії опинився серед списку британських політиків, пов'язаних із неприйнятною поведінкою.

Раніше на цьому тижні Феллон вибачився за те, що 15 років тому він поклав руку на коліно радіоведучої Джулії Хартлі-Брюер.

За його словами, в той час він одразу ж вибачився перед журналісткою Хартлі-Брюер за свою поведінку.

Радіоведуча Джулія Хартлі-Брюер 

Хартлі-Брюер, радіоведуча talkRADIO, писала раніше про інцидент, заявивши, що тоді вона пригрозила вдарити депутата, якщо він знову зробить щось подібне. Журналістка також зазначила, що попри такий інцидент, вони залишилися друзями.

Повідомляється, що друзі Феллона висловили припущення, що останнім часом могли трапитися подібні інциденти, кажучи: "Він абсолютно визнає, що деякий флірт може бути неприйнятним".

У своєму листі про відставку до прем'єр-міністра Терези Мей Феллон написав: "В останні дні з'явилося кілька заяв щодо депутатів, зокрема деякі з приводу моєї поведінки колись. Багато з них (заяв - Ред.) є неправдивими, але я приймаю те, що моя поведінка в минулому не відповідає тим високим стандартам, які ми вимагаємо від збройних сил, які я маю честь представляти. Я задумався над своєю ситуацією та подаю у відставку з поста міністра оборони".

Мей уже прокоменувала рішення Феллона щодо відставки, високо оцінивши його старанну службу. "Я ціную типово серйозну манеру, у якій ви розглянули свою позицію, та конкретний приклад, який ви хочете показати військовослужбовцям чоловікам та жінкам", - заявила вона.

Раніше повідомлялося, що британська прем'єрка наказала розслідувати звинувачення щодо її заступника Даміана Гріна, який начебто приставав до молодої активістки консерваторів протягом останніх двох років.

Нагадаємо, жінки в різних країнах почали зізнаватися в тому, що їх сексуально домагались, після скандалу у Голлівуді, у центрі якого опинився продюсер Гарві Вайнштайн.

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