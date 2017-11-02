Макрон написав вірш маленькій британці, яка захопилась Ейфелевою вежею

Четвер, 02 листопада 2017, 13:42

Президент Франції Еммануель Макрон здивував дівчинку з Британії, відповівши на її вірш, присвячений Ейфелевій вежі, своїм власним віршем.

Про це повідомляє The Local.

Під час сімейної поїздки до Парижа у квітні 13-річна Софі, побачивши на власні очі Ейфелеву вежу, захопилась пам'яткою і присвятила їй вірш. Свій твір англійською мовою дівчинка надіслала до Єлисейського палацу, коли президентом був ще Франсуа Олланд.

У вірші, написаному від руки, дівчинка розхвалювала Ейфелеву вежу, "елегантну та високу" та "гарну, наче картина".

У відповідь Еммануель Макрон вирішив написати власного вірша і зробив це до дня народження дівчинки, який вона святкувала у середу, 1 листопада.

Вірш Макрона написаний англійською і розповідає про те, як одного дня маленька Софі приїхала до Парижа та спілкувалась із "магічним монстром" Ейфелевою вежею.

A special birthday present for Sophie, 13 today: President @EmmanuelMacron's reply to her poem on the #EiffelTower. Bon anniversaire Sophie! pic.twitter.com/NxMTbikMBm — French Embassy UK (@FranceintheUK) 1 листопада 2017 р.

У вірші Макрона вежа просить малу написати про неї після повернення додому, наприкінці між ними відбувається такий діалог: "Я напишу 20 рядків, але хто їх прочитає?" - запитує мала. "Я знаю людину, яка прочитає твого вірша. Це президент Франції", - відповіла вежа.

На такий крок Еммануель Макрон пішов у період прохолодних відносин між Британією та Францією, наголошує видання. Зокрема, наприкінці жовтня Макрон дав зрозуміти, що вважає, що Британія "ще далека до виконання свої фінансових зобов’язань перед Євросоюзом".