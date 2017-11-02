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У Кремлі хизуються позитивним впливом санкцій, але критикують нові заходи США

Четвер, 02 листопада 2017, 14:32
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Незважаючи на неприйняття Москвою санкцій з боку Вашингтона, вони створюють позитивний вплив на економіку РФ.

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє РИА "Новости".

Так він відреагував на прохання прокоментувати пункт американського закону, який зобов'язує владу стежити за тим, щоб люди і компанії з санкційних списків не отримували допомогу від іноземців.

Пєсков нагадав, що Володимир Путін не раз говорив про сприятливий ефект таких обмежень. При цьому він назвав "неприйнятною" екстериторіальність подібних законів.

"Екстериторіальність подібних законів є для нас неприйнятним проявом, ми категорично проти цього і як і раніше зберігаємо своє вкрай негативне ставлення до подібних санкційних справ",— заявив Пєсков.

Раніше мінфін США випустив заяву, згідно з якою американським фізичним і юридичним особам з кінця січня 2018 року заборонено вести справи з російськими компаніями в глибоководних, арктичних та сланцевих енергетичних проектах. Пізніше високопоставлений представник американської адміністрації уточнив, що мова йде також про російські енергетичні проекти трубопроводів.

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