Уряд Британії в понеділок затвердить нову пропозицію щодо виплат за Brexit

Понеділок, 20 листопада 2017, 08:53

Британські міністри у понеділок, як очікується, затвердять поліпшену фінансову пропозицію Європейському Союзу за вихід із блоку, щоб розблокувати переговори щодо Brexit.

Про це повідомляє The Times.

Прем’єр-міністр Тереза Мей викладе свої плани на засіданні уряду. Якщо пропозиції будуть затверджені, вона представить їх у п'ятницю президенту Європейської ради Дональду Туску.

Плани включають зобов'язання Британії перед ЄС на мільярди євро, які Британія підписала як член спільноти, але які ще не виплачені блоку.

Британський уряд не називає цифру загальної пропозиції, але, ймовірно, сума включатиме зобов'язання у 20 мільярдів фунтів стерлінгів, які будуть виплачені протягом кількох років.

Це на додачу до 20 мільярдів фунтів стерлінгів, обіцяних раніше Терезою Мей, що покривають британську частку в бюджеті ЄС.

Раніше у Британії заявили, що внесуть свої пропозиції щодо суми виплат за фінансовими зобов'язаннями через Brexit до найближчого саміту ЄС, який відбудеться 14-15 грудня.