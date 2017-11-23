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Порошенко сподівається, що Україна отримає макрофінансову допомогу від ЄС

Четвер, 23 листопада 2017, 17:29
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Президент України Петро Порошенко стверджує, що переговори про отримання Україною третього траншу макрофінансової допомоги ще тривають.

Про це він заявив, відповідаючи на запитання ЗМІ у Брюсселі, після зустрічі з президентом Європейської ради Дональдом Туском.

Порошенко наголосив, що вже піднімав це питання на переговорах і планує обговорювати його надалі.

"Я зі свого боку робитиму все від мене залежне, щоби Україна отримала макрофінансову допомогу і ми розробили пріоритети співпраці", - заявив він.

Порошенко визнав, що частина критеріїв досі лишається не виконаною. "Україна має виконувати свої домашні завдання, а ЄС має виконувати свої зобов’язання.

Так, у нас залишилося кілька кроків, але згадайте, що ми мали за останні три місяці – у нас була осінь реформ", - наголосив президент.

Нагадаємо, голова представництва ЄС в Україні Хюг Мінгареллі раніше заявив, що Україна втратить можливість отримати транш макрофінансової допомоги від Євросоюзу у 600 млн євро, якщо найближчим часом не виконає низку вимог.

Детальніше читайте в інтерв'ю на сайті Європейської Правди: "Посол Євросоюзу: У найближчі дні Україна може втратити 600 мільйонів євро"

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