В ПАРЄ відмовилися від дебатів про зняття санкцій з Росії

П'ятниця, 24 листопада 2017, 12:04

Постійний комітет Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) відмовився від проведення незапланованих дебатів щодо зняття санкцій з РФ і відновлення їх участі у роботі асамблеї.

Про це глава делегації українського парламенту в ПАРЄ написав на своїй сторінці у Facebook.

"Постійний комітет ПАРЄ щойно відмовився проводити дебати щодо повернення РФ в ПАРЄ. Натомість будуть дебати на тему "Демократія зламана - яка відповідь". Я радий що ПАРЄ правильно розставила пріоритети" - написав він.

Володимир Ар'єв раніше повідомив, що більшість в Асамблеї проти безумовного повернення делегації росіян.

Раніше повідомлялося, що постійний комітет Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) отримав запит про проведення не запланованих заздалегідь дебатів щодо зняття санкцій з РФ. Обговорення мало відбутися 24 листопада в Копенгагені.