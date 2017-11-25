11 загиблих, 21 постраждалий - наслідки пожежі у п'ятизірковому готелі в Батумі

Субота, 25 листопада 2017, 10:36

У Грузії під час пожежі в п'ятизірковому готелі в чорноморському курортному місті Батумі загинули 11 осіб.

Про це повідомляється на сайті МВС Грузії.

"У Батумі, в результаті пожежі в готелі "Леогранд", загинуло 11 осіб, з них 10 громадян Грузії та один громадянин Іранської Республіки. МВС висловлює співчуття сім'ям загиблих", - сказано в заяві поліції.

Зазначимо, що раніше ЗМІ писали про 12 загиблих, однак за останніми даними МВС Грузії під час пожежі загинули саме 11 осіб. Більшість загиблих в момент пожежі перебували в спа-центрі.

За даними МВС, в гасінні пожежі і в рятувальній операції взяли участь 17 пожежно-рятувальних груп і 120 пожежників-рятувальників разом зі спецтехнікою з Аджарії, а також регіонів Гурії і Самегрело. Також до операції були залучені до 200 співробітників поліції.

В МВС повідомили, що госпіталізація знадобилася 21 людині. Однак, за останніми даними, під наглядом лікарів залишаються 10 осіб. З них четверо - це громадяни Грузії, а ще шість - іноземці.

За даними видання "Грузія online", пожежа у висотній будівлі п'ятизіркового готелю "Леогранд" розпочалася 24 листопада о 20 годині за місцевим часом. Займання, за попередніми даними, виникло на четвертому поверсі. Дим по вентиляційній системі швидко поширився по всій будівлі. Щоб уникнути поширення вогню будівлю було повністю знеструмлено.

Рятувальникам та поліції вдалося евакуювати з будівлі понад 100 осіб.

Президент і прем'єр-міністр Грузії назвали пожежу в Батумі трагедією. Влада оголосила про намір в найкоротші терміни провести розслідування і покарати винних у трагедії.