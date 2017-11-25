Теракт у Єгипті: число загиблих перевищило 300 осіб

Кількість загиблих внаслідок нападу бойовиків на мечеть на Північному Синаї у Єгипті зросла вже до 305 осіб.
Про це повідомляє видання Ahram Online.
Згідно з останніми даними генеральної прокуратури Єгипту, в результаті смертельного теракту в п'ятницю у мечеті в Єгипті загинули щонайменше 305 осіб, у тому числі 27 дітей.
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Канцелярія президента країни оголосила загальнонаціональний триденний траур після теракту.
Нагадаємо, терористи напали на мечеть Аль-Радва в місті Бір-аль-Абд в 40 км від міста Ел-Аріш, яке є столицею провінції Північний Синай.
За інформацією місцевої влади, бойовики під’їхали до мечеті на чотирьох позашляховиках і відкрили вогонь по людях, які знаходилися на проповіді під час п'ятничної молитви.
Після цього вони підірвали кілька вибухових пристроїв.