Теракт у Єгипті: число загиблих перевищило 300 осіб

Субота, 25 листопада 2017, 13:31

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Кількість загиблих внаслідок нападу бойовиків на мечеть на Північному Синаї у Єгипті зросла вже до 305 осіб.

Про це повідомляє видання Ahram Online.

Згідно з останніми даними генеральної прокуратури Єгипту, в результаті смертельного теракту в п'ятницю у мечеті в Єгипті загинули щонайменше 305 осіб, у тому числі 27 дітей.

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Канцелярія президента країни оголосила загальнонаціональний триденний траур після теракту.

Нагадаємо, терористи напали на мечеть Аль-Радва в місті Бір-аль-Абд в 40 км від міста Ел-Аріш, яке є столицею провінції Північний Синай.

За інформацією місцевої влади, бойовики під’їхали до мечеті на чотирьох позашляховиках і відкрили вогонь по людях, які знаходилися на проповіді під час п'ятничної молитви.

Після цього вони підірвали кілька вибухових пристроїв.