Гендерна рівність: у Швеції звертатимуться до Бога не лише як до чоловіка

Субота, 25 листопада 2017, 16:34

Лютеранська Церква Швеції оновила свій церковний довідник, включивши до нього гендерно нейтральні варіанти слів.

Про це повідомляє The Local.

Напередодні у багатьох міжнародних ЗМІ з'явилася інформація, що Лютеранська Церква Швеції рекомендує священикам перестати вживати в зверненнях до Бога слова "Господь" або "він", та використовувати гендерно нейтральне звернення.

Однак, речниця церкви спростувала таку інформацію, назвавши ці повідомлення фейковими.

За її словами, Церковна асамблея, яка налічує 251 члена, прийняла рішення щодо оновлення церковного довідника - йдеться про використання більш "інклюзивних" формулювань.

"Старий посібник є з 1986 року, а нова редакція набагато більше відповідає шведському перекладу Біблії, зробленому в 2000 році", - сказала Софія Педерсен Відеке, голова церковного комітету. "Бог перебуває за межами "вона" чи "він", Бог - є набагато більшим".

"Ми хочемо варіанти, коли справа доходить до вираження себе, як і в Біблії", - додала вона.

Повідомляється, що деякі оновлені формулювання включають, наприклад, три альтернативи для слів, що використовуються на початку богослужіння, включаючи гендерно нейтральний варіант:

"В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа", "В ім'я Бога, Отця та Сина і Святого Духа", та "В ім'я триєдиного Бога".

Церковна асамблея також погодилася використовувати жіночий граматичний рід для Святого Духа, як це є на івриті, так і в перекладі Біблії на шведську 2000 року ("den heliga anden" на відміну від "den helige ande").

"Кожен, хто хоче називати Бога "Господом", може бути спокійним". У довіднику все це збереглося. Ми замінили слово "він" на "Бог" в одному місці, і це все", - сказала Педерсен Відеке.

Раніше повідомлялося, що ченці гори Афон у Греції бояться, що мир та спокій їхнього чоловічого святилища може бути порушено через новий закон, який дозволяє людям змінити свою стать.