Знайти
АКТУАЛЬНО

Іран пригрозив Європі наростити дальність ракет

Після заворушень у Брюсселі арештовані десятки людей

Лідер Каталонії оголосив з готелю у Бельгії про початок своєї виборчої кампанії

Меркель вже категорично проти повторних виборів у Німеччині

Гендерна рівність: у Швеції звертатимуться до Бога не лише як до чоловіка

Теракт у Єгипті: число загиблих перевищило 300 осіб

Глава МЗС Угорщини про освітній закон: "Ми не принесемо в жертву закарпатських угорців"






Більше половини німців - за "велику коаліцію" блоку Меркель і СДПН

Неділя, 26 листопада 2017, 10:06
Версія для друку Коментарі

Більше половини жителів Німеччини виступають за те, щоб була сформована "велика коаліція".

Про це свідчать результати опитування, яке було проведено інститутом Emnid, повідомляє Deutsche Welle.

Коаліцію блоку ХДС/ХСС та Соціал-демократичної партії Німеччини підтримують 52% опитаних.

На виборах 24 вересня блок ХДС/ХСС набрав 33 %, Соціал-демократична партія Німеччини - 20,5 %, ВДП- 10,7 %, Ліва партія - 9,2 %, "зелені - 8,9 %, правопопулістська "Альтернатива для Німеччини" - 12,6%.

Відразу після виборів у вересні Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) виключила можливість участі в "великої коаліції" ХДС/ХСС, оголосивши про перехід в опозицію.

Як відомо, блок Ангели Меркель, партії "Зелені" та "Вільні демократи" не домовилися про формування коаліції після місяця переговорів, після чого у Бундестазі заговорили про можливість перевиборів у Німеччині до Великодня.

Зазначимо, що цього тижня Соціал-демократична партія Німеччини заявила, що готова провести переговори з іншими партіями щодо формування коаліції і виходу з політичної кризи.

ЧИТАЙ ТАКОЖ

powered by lun.ua

ОСТАННІ НОВИНИ
11:45
У Франції в перестрілці між групами афганських мігрантів поранені п’ять осіб
10:59
Іран пригрозив Європі наростити дальність ракет
10:44
Макрон пообіцяв виділити 420 млн євро на досягнення рівності статями
10:06
Більше половини німців - за "велику коаліцію" блоку Меркель і СДПН
09:51
Після заворушень у Брюсселі арештовані десятки людей
17:57
Лідер Каталонії оголосив з готелю у Бельгії про початок своєї виборчої кампанії
17:31
Меркель вже категорично проти повторних виборів у Німеччині
17:14
В Росії прийняли закон про іноземних агентів для ЗМІ через "утиски" RT та Sputnik в США
16:34
Гендерна рівність: у Швеції звертатимуться до Бога не лише як до чоловіка
15:52
Прокуратура Єгипту підозрює ІДІЛ в причетності до теракту
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Голови держав та урядів держав-членів ЄС та партнерів

Спільна декларація Саміту Східного партнерства: текст документа

Саміт визнає європейські прагнення та європейський вибір партнерів, як зазначено в Угодах про асоціацію. Фінансова підтримка ЄС надається за умови здійснення конкретних реформ. Підхід ЄС "більше за більше" і надалі працюватиме на користь тих, хто найбільше впроваджує реформи...

Петро Порошенко, президент України

Настав час визначати нові цілі: промова Порошенка на саміті Східного партнерства

Нам не варто більше ховатися за нечіткими технократичними формулюваннями – маємо говорити чітко, як ніколи!.. "Старої нормальності" більше не існує. Пазли Заходу та Сходу Європи мають бути складені знову разом – і Східне партнерство може бути інтегруючою частиною цього.


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання новин з сайту дозволено лише за умови посилання (гіперпосилання) на Європейську правду, www.eurointegration.com.ua.
Републікація повного тексту статей, інтерв'ю та колонок - ЗАБОРОНЕНА.

e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
  
  