Більше половини німців - за "велику коаліцію" блоку Меркель і СДПН

Неділя, 26 листопада 2017, 10:06

Більше половини жителів Німеччини виступають за те, щоб була сформована "велика коаліція".

Про це свідчать результати опитування, яке було проведено інститутом Emnid, повідомляє Deutsche Welle.

Коаліцію блоку ХДС/ХСС та Соціал-демократичної партії Німеччини підтримують 52% опитаних.

На виборах 24 вересня блок ХДС/ХСС набрав 33 %, Соціал-демократична партія Німеччини - 20,5 %, ВДП- 10,7 %, Ліва партія - 9,2 %, "зелені - 8,9 %, правопопулістська "Альтернатива для Німеччини" - 12,6%.

Відразу після виборів у вересні Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) виключила можливість участі в "великої коаліції" ХДС/ХСС, оголосивши про перехід в опозицію.

Як відомо, блок Ангели Меркель, партії "Зелені" та "Вільні демократи" не домовилися про формування коаліції після місяця переговорів, після чого у Бундестазі заговорили про можливість перевиборів у Німеччині до Великодня.

Зазначимо, що цього тижня Соціал-демократична партія Німеччини заявила, що готова провести переговори з іншими партіями щодо формування коаліції і виходу з політичної кризи.