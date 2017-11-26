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Від авіаударів РФ у Сирії загинули 34 цивільних, серед них 15 дітей – ЗМІ

Неділя, 26 листопада 2017, 16:44
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У сирійській провінції Дейр-ез-Зор, в селі, що утримується бойовиками "Ісламської держави" від російських авіа ударів загинули 34 мирні жителі.

Про це повідомляє AFP з посиланням на Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини.

Авіаудари були завдані по селу Аль-Шафах, на східному березі річки Євфрат, у ранкові години неділі.

Серед загиблих – 15 дітей.

Спостерігачі стверджують, що у визначенні приналежності літаків, які завдали удари, покладаються на розгалужену мережу джерел у Сирії.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін зустрівся з президентом Сирії Асадом в Сочі і представив його керівникам Міноборони РФ. В ході зустрічі президент РФ заявив, що невдовзі військову операцію в Сирії буде завершено.

Як повідомлялося, після завершення військової операції в Сирії російські військові бази залишаться в країні, але чисельність сухопутних військ і військово-космічних сил буде скорочена.

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