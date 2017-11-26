Парламент Молдови відмовився відправляти депутатів на зустріч у Москву

Неділя, 26 листопада 2017, 18:07

Постійне бюро парламенту Молдови ухвалило рішення не відправляти депутатів на засідання молдовсько-російської міжпарламентської групи дружби у Москві і не виділяти на це грошей.

Про це повідомляє видання Nеwsmaker з посиланням на прес-службу парламенту Молдови.

Охочим відправитися в Москву депутатам запропоновано їхати за свій рахунок і без офіційного мандата від парламенту.

"Можлива участь деяких депутатів буде здійснюватися за свій рахунок, і вони не будуть представляти парламент Республіки Молдова", - заявили в парламенті

Перше за останні кілька років засідання молдовсько-російської міжпарламентської групи дружби заплановане на 10-13 грудня в Москві. З молдовської сторони в групу дружби з Росією входять 56 депутатів, а очолює її лідер Партії соціалістів Зінаїда Гречана.

Президент Молдови Ігор Додон раніше заявив, що багато депутатів, що входять до групи, хотіли б відправитися в Москву, але голова парламенту Андріан Канду заявив, що "ніхто нікуди не їде, і жодного лея на це не дамо".