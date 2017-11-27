На грецькому острові Лесбос загинув мігрант під час сутичок

Понеділок, 27 листопада 2017, 08:42

Поліція Греції повідомила, що під час суперечки між 10 афганськими мігрантами на грецькому острові Лесбос загинула одна людина, ще 3 осіб отримали поранення.

Про це повідомляє Ekathimerini.

Представник місцевої поліції, на умовах анонімності повідомив, що причини сутички, яка призвела до загибелі мігранта, невідомі.

Інцидент стався в неділю неподалік табору біженців Морія, в будинку, який знімають деякі афганські біженці.

Згідно з офіційними даними від минулого тижня, більш ніж 8 500 біженців та інших мігрантів перебувають на Лесбосі, очікуючи на обробку їхніх заявок.

На острові приблизно 6 600 осіб перебувають у таборах, які призначені для розміщення лише 2 300 осіб.