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У КНДР копають траншею на місці втечі військового до Південної Кореї

Понеділок, 27 листопада 2017, 12:00
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Північна Корея зміцнює свій кордон з Південною Кореєю, копаючи траншею на тому місці, через яке втік їхній військовий 13 листопада.

Про це повідомляє The Guardian.

На фотографії, опублікованій у Twitter послом США в Південній Кореї Марком Кнаппером можна побачити, як невелика група цивільних працівників, за якими спостерігають північнокорейські солдати, копають глибоку траншею в тому місці, де їхній солдат під час втечі 13 листопада залишив своє авто та пробіг через лінію демаркації, що розділяє обидві країни.

"Був сьогодні на спільній зоні безпеки, КНДР посадила два дерева та копає траншею в місці, де їхній солдат перейшов через лінію демаркції", - написав посол.

Зазначається, що Північна Корея публічно не коментувала дезертирство, однак повідомляють, що було вжито заходів щодо прикордонників, які дозволили солдату проскочити через лінію демаркації в прикордонному селі Пханмунджом.

Нагадаємо, військові КНДР  близько 40 разів вистрілили у свого товариша, який вперше за понад 30 років вирішив прорватися у Південну Корею.

Відео втечі північнокорейського солдата в Південну Корею через так звану зону безпеки опублікували в інтернеті.

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