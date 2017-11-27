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У президента Польщі заявили, що Європа може вибрати Москву, а не Київ

Понеділок, 27 листопада 2017, 12:28
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Деякі країни Європи за необхідності обрати між Україною та РФ можуть схилитись на користь Москви, у цій ситуації Польща може не підтримати Київ, як раніше.

Про це у інтерв’ю журналу Sieci заявив глава канцелярії президента Польщі Кшиштоф Щерський, повідомляє TVP Info.

"Тільки для країн нашого регіону відносини з Києвом не є функцією відносин з Москвою. Боюся, що якщо дійде до ситуації, в якій Європа буде змушена вибирати між Україною і Росією, інші столиці, на які розраховує сьогодні Київ, виберуть Москву", - сказав Щерський.

За такого розвитку подій, за його словами, українська влада звернеться до країн Східної Європи за допомогою, як це було під час першого та другого Майданів. Але Польща вже може не підтримати Україну так, як робила це раніше, вважає Щерський.

"Але тоді з Польщі автобуси з підтримкою можуть їхати туди не так охоче", - додав глава канцелярії польського президента.

Він нагадав про заборону на ексгумацію поляків в Україні, відзначивши, що український політикум допускає велику помилку. 

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