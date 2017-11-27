Мінфін підтвердив, що нова макрофінансова допомога ЄС для України складе 1,8 млрд євро

Понеділок, 27 листопада 2017, 14:42

Міністр фінансів України Олександр Данилюк підтвердив, що Україна має намір залучити 1,8 млрд євро в межах нової макрофінансової допомоги Євросоюзу.

Про це він розповів у коментарі "Українським новинам".

Нагадаємо, у п'ятницю президент Порошенко після переговорів з представниками Єврокомісії у Брюсселі заявив про існування домовленостей щодо початку дії нової програми макрофінансової допомоги ЄС з 2018 року.

Порошенко не став називати чітку суму коштів, які будуть виділені, але відзначив, що йдеться приблизно про ті самі обсяги, як Україна отримує в рамках нинішньої програми МФД (а це близько 1,8 млрд євро – Ред.).

Міністр фінансів Олександр Данилюк підтвердив, що нова програма передбачає виділення фінансування України орієнтовно в розмірі 1,8 млрд євро.

"Це новий крок до посилення взаємодії з Європейським Союзом. Схожі програми допомогли нашим сусідам розвиватися, зокрема, впроваджувати важливі реформи й покращувати інфраструктуру", - сказав міністр.

За його словами, була досягнута домовленість, що умови цієї програми фінансування будуть відповідати основним пріоритетам уряду й стратегічних цілям країни.

"Детальні умови ми будемо розглядати й обговорювати з нашими європейськими колегами найближчим часом. Роботу із цього питання Мінфін уже починає на цьому тижні", - повідомив міністр.

Маркофінансова допомога – це довготерміновий кредит із дуже низькими відсотками, який ЄС надає державам-партнерам. Ці кошти надходять до державного бюджету і можуть бути використані для погашення бюджетного розриву.

Як повідомлялося, раніше Юнкер нагадав Україні про вимоги ЄС, необхідні для отриманнямакрофінансової допомоги.