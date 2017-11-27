Глава Міноборони Британії розповів про плани збільшення оборонного бюджету

Понеділок, 27 листопада 2017, 19:38

Глава Міноборони Британії Гевін Вільямсон заявив, що готовий виборювати у Мінфіну додаткове фінансування для оборонної сфери.

Про це повідомляє The Times.

Вільямсон відмовився від спекуляцій навколо інформації про наміри скоротити армію до 70 тисяч осіб, однак пообіцяв дослухатися до занепокоєних через скорочення витрат на оборону. Міністр пообіцяв провести розмови з прем’єр-міністром, міністром фінансів і радником з нацбезпеки.

Відповідаючи на запитання, чи було б більш доцільним збільшення оборонних витрат до 3% від ВВП Вільямсон заявив: Я завжди розглядав 2% радше як основу, аніж верхню межу, і я буду керуватися цими думками у подальших розмовах".

Нагадаємо, прем’єр-міністр Британії Тереза Мей на початку листопада призначила нового міністра оборони після того, як екс-глава оборонного відомства Майкл Феллон подав у відставку на тлі скандалу про сексуальні домагання.

За стандартами НАТО, країни Альянсу зобов'язалися прагнути виділяти на оборонні потреби 2% ВВП. Литва і Латвія вперше досягнуть цього показника у наступному році. В цьому році цей поріг переступили США, Греція, Велика Британія, Естонія, Польща та Румунія.