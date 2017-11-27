Знайти
АКТУАЛЬНО

Волкер: Трамп хоче, щоб Україна повернула свою територію

У Данії 17-річну дівчину засудили на 8 років за спробу підірвати дві школи

У Німеччині пенсіонера оштрафували на 35 євро за відпочинок на зупинці

МЗС України заперечує Ягланду: немає підстав знімати санкції з РФ

У президента Польщі заявили, що Європа може вибрати Москву, а не Київ

Додон: Немає шансу на вступ Молдови до ЄС, а партнерство з РФ - реальне

Генсеку Ради Європи не давали мандат на переговори щодо зняття санкцій з РФ - депутати






Глава Міноборони Британії розповів про плани збільшення оборонного бюджету

Понеділок, 27 листопада 2017, 19:38
Версія для друку Коментарі

Глава Міноборони Британії Гевін Вільямсон заявив, що готовий виборювати у Мінфіну додаткове фінансування для оборонної сфери.

Про це повідомляє The Times.

Вільямсон відмовився від спекуляцій навколо інформації про наміри скоротити армію до 70 тисяч осіб, однак пообіцяв дослухатися до занепокоєних через скорочення витрат на оборону. Міністр пообіцяв провести розмови з прем’єр-міністром, міністром фінансів і радником з нацбезпеки.

Відповідаючи на запитання, чи було б більш доцільним збільшення оборонних витрат до 3% від ВВП Вільямсон заявив: Я завжди розглядав 2% радше як основу, аніж верхню межу, і я буду керуватися цими думками у подальших розмовах".

Нагадаємо, прем’єр-міністр Британії Тереза Мей  на початку листопада призначила нового міністра оборони після того, як екс-глава оборонного відомства Майкл Феллон подав у відставку на тлі скандалу про сексуальні домагання.

За стандартами НАТО, країни Альянсу зобов'язалися прагнути виділяти на оборонні потреби 2% ВВП. Литва і Латвія вперше досягнуть цього показника у наступному році. В цьому році цей поріг переступили США, Греція, Велика Британія, Естонія, Польща та Румунія.

ЧИТАЙ ТАКОЖ

powered by lun.ua

ОСТАННІ НОВИНИ
20:51
У Британії підлітка визнали винним у підготовці теракту на концерті
20:24
Волкер: Трамп хоче, щоб Україна повернула свою територію
20:03
У Фінляндії судять росіян за нелегальне перевезення мігрантів
19:38
Глава Міноборони Британії розповів про плани збільшення оборонного бюджету
19:09
Анкара радить ЄС переглянути бачення щодо місця Туреччини на тлі Brexit
18:48
Прем'єр Молдови відповів Додону на пропозицію зближення з РФ
18:37
Італія хоче, щоб ЮНЕСКО визнала піцу світовим надбанням
18:05
Британія вперше призначила жінку постпредом в ООН
17:42
Міністерство економіки Литви очолив наймолодший в історії міністр
17:24
В РФ кажуть, що вислали польського історика у відповідь на "недружній акт" Варшави
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Дмитро Тужанський, Сергій Сидоренко

Віктор Орбан відкрив карти: як наростатиме конфлікт України та Угорщини

Віктор Орбан справді вірить, що Угорщина стоїть на варті справжньої Європи, а інтереси його нації є основою стабільності на континенті. Протистояння з Києвом він переносить у комфортну для себе площину боротьби угорців за власну ідентичність та лідерство в Європі...

Голови держав та урядів держав-членів ЄС та партнерів

Спільна декларація Саміту Східного партнерства: текст документа

Саміт визнає європейські прагнення та європейський вибір партнерів, як зазначено в Угодах про асоціацію. Фінансова підтримка ЄС надається за умови здійснення конкретних реформ. Підхід ЄС "більше за більше" і надалі працюватиме на користь тих, хто найбільше впроваджує реформи...


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання новин з сайту дозволено лише за умови посилання (гіперпосилання) на Європейську правду, www.eurointegration.com.ua.
Републікація повного тексту статей, інтерв'ю та колонок - ЗАБОРОНЕНА.

e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
  
  