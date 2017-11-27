У Фінляндії судять росіян за нелегальне перевезення мігрантів

Понеділок, 27 листопада 2017, 20:03

Десять людей, в тому числі сім'я з Росії, постали в понеділок перед судом у справі про незаконне перевезення у Фінляндію нелегалів.

Про це повідомляє телекомпанія Yle.

В Окружному суді Південної Карелії фігурантам справи пред'явили звинувачення в організації незаконного в'їзду в країну з обтяжуючими обставинами. За інформацією слідства, в 2016-2017 роках вони доставили у Фінляндію не менше 70 нелегалів. Їх перевозили на яхті через Сайменський канал (між озером Сайма у Фінляндії і Виборзькою затокою в РФ).

Перевезенням на яхті займалася сім'я з Росії - батько, його повнолітня дочка та неповнолітній син. Звинувачення вимагає засудити батька сімейства, капітана яхти до шести років тюремного ув'язнення, його дочку - до п'яти, а сина - до 3,5 років.

Решта семеро обвинувачених займалися перевезенням людей далі по Фінляндії. Для них прокурор вимагає термінів від декількох місяців до року, деяким умовно.

За словами росіянина, людей перевозили з гуманітарних причин. За версією захисту, люди оплачували тільки необхідні витрати на перевезення. Члени російської сім'ї визнають, що здійснювали перевезення, але не згодні із звинуваченнями в контрабанді людей при обтяжуючих обставинах.