Знайти
АКТУАЛЬНО

У єврозоні готівка є найпоширенішим способом оплати - 79% усіх платежів

У Бельгії пошкоджений потяг за інерцією проїхав 14 км і врізався в бригаду робітників

У Німеччині промігрантського мера поранили ножем під час купівлі кебаба

Берлін не знає, чи повернеться Росія в ПАРЄ, але підтримує зусилля Ягланда

Волкер: Трамп хоче, щоб Україна повернула свою територію

У Данії 17-річну дівчину засудили на 8 років за спробу підірвати дві школи

У Німеччині пенсіонера оштрафували на 35 євро за відпочинок на зупинці






Японія підозрює, що КНДР готується до нового запуску балістичної ракети

Вівторок, 28 листопада 2017, 08:54
Версія для друку Коментарі

Японія виявила радіосигнали, що свідчать про можливу підготовку КНДР до запуску ще однієї балістичної ракети.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерело в японському уряді.

"Цього недостатньо, щоб визначити (чи скоро відбудеться запуск)," - повідомило джерело.

Японське інформаційне агентство Kyodo повідомило пізно в понеділок, що японський уряд насторожений після того, як було виявлено такі радіосигнали, які свідчать про те, що запуск може відбутися через кілька днів.

У повідомленні також йдеться, що сигнали можуть бути пов'язані із зимовими військовими навчанням КНДР.

В той самий час, інформаційне агентство Південної Кореї Yonhap з посиланням на джерело уряду Південної Кореї також повідомило, що чиновники з розвідки США, Південної Кореї та Японії нещодавно виявили ознаки щодо можливого запуску ракети та перебувають у стані готовності.

Нагадаємо, у вересні цього року Північна Корея провела черговий запуск ракети, яка пролетіла в напрямку північного японського острова Хоккайдо і впала в Тихий океан.

ЧИТАЙ ТАКОЖ

powered by lun.ua

ОСТАННІ НОВИНИ
11:12
інфографіка
У єврозоні готівка є найпоширенішим способом оплати - 79% усіх платежів
10:56
ЄС ще визначає, на яких умовах дасть Україні новий кредит
10:47
В РФ заявили, що перехоплений літак США міг збирати дані про війська в Криму
10:42
фото
У Бельгії пошкоджений потяг за інерцією проїхав 14 км і врізався в бригаду робітників
10:24
В Сеулі заявили, що КНДР може протягом року завершити ядерну програму
10:07
У Німеччині дітей "аптечного короля" ув'язнили за шахрайство
10:05
Меркель приголомшена новиною про напад на мера німецького міста
09:44
У Німеччині промігрантського мера поранили ножем під час купівлі кебаба
09:24
США критикують уряд Румунії за плани послабити антикорупційну боротьбу
09:06
Юнкер назвав пеклом становище біженців у Лівії
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Дмитро Тужанський, Сергій Сидоренко

Віктор Орбан відкрив карти: як наростатиме конфлікт України та Угорщини

Віктор Орбан справді вірить, що Угорщина стоїть на варті справжньої Європи, а інтереси його нації є основою стабільності на континенті. Протистояння з Києвом він переносить у комфортну для себе площину боротьби угорців за власну ідентичність та лідерство в Європі...

Голови держав та урядів держав-членів ЄС та партнерів

Спільна декларація Саміту Східного партнерства: текст документа

Саміт визнає європейські прагнення та європейський вибір партнерів, як зазначено в Угодах про асоціацію. Фінансова підтримка ЄС надається за умови здійснення конкретних реформ. Підхід ЄС "більше за більше" і надалі працюватиме на користь тих, хто найбільше впроваджує реформи...


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання новин з сайту дозволено лише за умови посилання (гіперпосилання) на Європейську правду, www.eurointegration.com.ua.
Републікація повного тексту статей, інтерв'ю та колонок - ЗАБОРОНЕНА.

e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
  
  