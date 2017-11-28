Японія підозрює, що КНДР готується до нового запуску балістичної ракети

Вівторок, 28 листопада 2017, 08:54

Японія виявила радіосигнали, що свідчать про можливу підготовку КНДР до запуску ще однієї балістичної ракети.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерело в японському уряді.

"Цього недостатньо, щоб визначити (чи скоро відбудеться запуск)," - повідомило джерело.

Японське інформаційне агентство Kyodo повідомило пізно в понеділок, що японський уряд насторожений після того, як було виявлено такі радіосигнали, які свідчать про те, що запуск може відбутися через кілька днів.

У повідомленні також йдеться, що сигнали можуть бути пов'язані із зимовими військовими навчанням КНДР.

В той самий час, інформаційне агентство Південної Кореї Yonhap з посиланням на джерело уряду Південної Кореї також повідомило, що чиновники з розвідки США, Південної Кореї та Японії нещодавно виявили ознаки щодо можливого запуску ракети та перебувають у стані готовності.

Нагадаємо, у вересні цього року Північна Корея провела черговий запуск ракети, яка пролетіла в напрямку північного японського острова Хоккайдо і впала в Тихий океан.